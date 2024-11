Calciomercato Milan – Tonali, nessun ritorno? Una big italiana sul giocatore

Il Corriere dello Sport si è soffermato sul presente e futuro di Sandro Tonali , menzionando anche l’interesse della Juventus . L’indiscrezione riguarda non solo un possibile ritorno al Milan, ma anche altre opzioni che potrebbero aprirsi per il centrocampista italiano.

Secondo il quotidiano, il ritorno di Tonali, che tutti i tifosi del Milan sognano, appare alquanto complicato a causa delle difficoltà legate all'operazione. Non solo il Milan, però: anche la Juventus sarebbe interessata al centrocampista, con un gradimento tecnico che non si discute. Tuttavia, la trattativa sarebbe molto onerosa e, al momento, non ci sono conferme ufficiali. Si parla di "fantasie", ma come spesso accade, sognare non costa nulla.