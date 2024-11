Champions League: biglietti disponibili per Slovan Bratislava-Milan

Il prezzo per assistere alla partita è fissato a 62€ per il Settore Ospiti. Dopo l'acquisto online, sarà emessa una ricevuta in formato PDF, che conterrà l'orario e il luogo dove sarà possibile ritirare il biglietto. Gli appassionati rossoneri potranno quindi organizzarsi per vivere l'emozione della Champions League anche in trasferta, con la possibilità di sostenere la squadra di Fonseca a Bratislava.