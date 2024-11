Risultati UCL – Slovan Bratislava-Milan 2-3: tabellino e marcatori | News

Slovan Bratislava-Milan 2-3, il tabellino

Il Milan di Paulo Fonseca vince la sua terza partita consecutiva in Champions League e lo fa allo stadio 'Tehelné pole' contro i padroni di casa dello Slovan Bratislava di Vladimir Weiss. Ma quanta sofferenza per i rossoneri! Finisce 2-3: un gol per tempo nella prima frazione di gioco, poi i botti nella seconda parte della ripresa.