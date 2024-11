Pagelle Slovan Bratislava-Milan 2-3: Abraham e Rafa Leao salvano Fonseca

PAGELLE S. BRATISLAVA-MILAN - La prestazione del Milan di questa sera è ai limiti dell'imbarazzante, se non oltre. I rossoneri, contro lo Slovan Bratislava ultimo in classifica e con zero punti, faticano e rischiano seriamente già di andare in svantaggio dopo pochi minuti, quando in uno dei tanti tagli offensivi, i padroni di casa si trovano soli davanti alla porta, con Pavlovic che salva sulla linea. Poi arriva, quasi casualmente, il gol del vantaggio firmato Pulisic che potrebbe indirizzare le cose e renderle tranquille. Invece la squadra rossonera riesce a farsi imbucare su un calcio d'angolo a favore e subire il gol del pareggio. Non ci sono altre occasioni nel primo tempo, vergognoso. Nel secondo tempo l'inizio non è migliore, nonostante l'ingresso di Rafa Leao. Però poi è proprio lui, come al solito, a togliere le castagne dal fuoco. Il suo gol è una boccata di ossigeno e subito dopo arriva anche quello dell'ottimo Abraham. Sembra chiusa, ma il Milan riesce nell'impresa di prendere un secondo gol e vivere un finale al cardiopalma.