Slovan Bratislava-Milan 1-1: pareggio di Barseghyan | Champions League News

Immediato pareggio dello Slovan Bratislava di Vladimir Weiss contro il Milan di Paulo Fonseca, allo stadio 'Tehelné pole', in occasione della partita della 5^ giornata della Fase Campionato della Champions League 2024-2025. Al 24', infatti, sugli sviluppi di un calcio d'angolo a sfavore, lo Slovan parte rapidamente in contropiede. La difesa rossonera è posizionata in maniera orribile e Tigran Barseghyan, veloce attaccante armeno, con un colpo sotto su Mike Maignan deposita in rete il pallone. Slovan Bratislava-Milan 1-1 ...