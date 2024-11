Slovan Bratislava-Milan 0-1, la sblocca Pulisic | Champions League News

Il Milan di Paulo Fonseca va in vantaggio allo stadio 'Tehelné pole' contro lo Slovan Bratislava di Vladimir Weiss in occasione della partita della 5^ giornata della Fase Campionato della Champions League 2024-2025. Al 21' tunnel, pregevole, di Tammy Abraham su un avversario a metà campo. Quindi, il suggerimento in profondità per Christian Pulisic. Lo statunitense si presenta in area di rigore e batte Dominik Takáč con un diagonale di destro sul palo più lontano. Slovan Bratislava-Milan 0-1! LEGGI ANCHE: Segui qui il LIVE di Slovan Bratislava-Milan >>>