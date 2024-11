Slovan Bratislava-Milan 1-1 (45′): attacco molle, difesa horror | UCL News

L'arbitro spagnolo José María Sánchez, dopo un 'silent check' con il V.A.R. lascia (giustamente) proseguire. All'8', sugli sviluppi di una punizione toccata da Christian Pulisic, ci prova Theo Hernández dai 20 metri. Il sinistro del laterale francese, però, termina fuori di poco. Il Diavolo fa la partita, i padroni di casa - in assetto più difensivo del consueto - provano le sortite in contropiede.

Al 15', alla prima occasione, per poco lo Slovan non va in vantaggio. L'ex Spezia e Reggina, l'attaccante Dávid Strelec, si invola da solo verso la porta difesa da Mike Maignan, aggira il portiere francese e tira in porta a botta sicura. Mentre la palla sta per entrare in rete, arriva Strahinja Pavlović che, in scivolata, evita il gol. Sul capovolgimento di fronte, è Pulisic a presentarsi a tu per tu con Takáč: sinistro, violento, dello statunitense da dentro l'area di rigore e bella parata dell'estremo difensore dello Slovan.

La partita si accende tra il 21' e il 24', con un botta e risposta tra Milan e Slovan. Tammy Abraham fa un pregevole tunnel ad un avversario in mezzo al campo e lancia in profondità Pulisic. 'Capitan America' arriva davanti a Takáč e lo batte con un diagonale di destro sul palo più lontano. Tre minuti più tardi, però, pareggiano i padroni di casa. Contropiede da calcio d'angolo a sfavore, la difesa del Diavolo è posizionata in maniera orrida e Tigran Barseghyan può fare quanto non era riuscito prima a Strelec, depositando il pallone in rete per l'immediata reazione slovacca.

Al 33', sull'affondo dalla destra di Kenan Bajrić, è Fikayo Tomori ad evitare ulteriori guai ai rossoneri deviando la sfera in corner. Lo Slovan mette fuori la testa, il Milan prova a rialzarsi dopo il cazzotto subito e le numerose indecisioni palesate in retroguardia. Il Milan si riaffaccia concretamente dalle parti di Takác con il destro - sconclusionato - di Tijjani Reijnders al 38'. Il pallone, per l'appunto, termina sul fondo.

Il Milan sembra aver accusato il colpo ma, al 43', sul cross dalla destra di Davide Calabria, Abraham prova il colpo di testa: pallone sul fondo. L'arbitro assegna un solo minuto di recupero, ma il punteggio non cambia. Slovan Bratislava-Milan 1-1 al 45': al Diavolo servirà ben altra ripresa per portare a casa l'intera posta in palio.