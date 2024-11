Real Madrid-Milan 0-1, Thiaw di testa! Assist di Pulisic

Real Madrid-Milan, sfida valida per la quarta giornata della prima fase della Champions League 2024-25. Una sfida dal fascino e dal sapore storico: si affrontano i due club che hanno vinto il trofeo più volte nella storia della competizione. Una partita non facile per i ragazzi di Fonseca, che partono con tutti gli sfavori del pronostico. 11' lancio di Morata per Leao che si guadagna un buon calcio d'angolo. Cross di Pulisic perfetto per la testa di Thiaw. Milan in vantaggio!