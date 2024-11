Real Madrid-Milan, il pronostico: rossoneri molto svantaggiati

Pronostico Real Madrid-Milan, i bookmakers danno poche speranze al Diavolo

Secondo i principali siti scommesse il Real Madrid parte nettamente favorito rispetto al Milan: il segno 1 è quotato 1.52 su LeoVegas, 1.51 per Netwin e 1.50 secondo bet365. L'eventuale vittoria dei rossoneri resta molto difficile: quotata a 6.00 su Sisal e bet365, 5.50 per BetFlag. Anche il pareggio sembra un'ipotesi complessa: 4.55 su Goldbet, 4.55 secondo Netbet e 4.50 per Sisal. Per quanto riguarda i gol, visto il potenziale offensivo di entrambe le squadre e le difese che non brillano, l'Over 2.5 (più di tre gol segnati) è un'ipotesi concreta: 1.52 secondo Sisal, 1.50 per bet365 e 1.47 su Netwin. Leggermente più alta la quota del Goal (in rete sia Milan che Real Madrid): 1.61 secondo bet365, 1.60 per WilliamHill e 1.50 su BetFlag.