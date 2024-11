Amarcord – Quando tra Real Madrid e Milan Pippo Inzaghi scrisse la storia

Il primo tempo di quel match si concluse 0-1 per il Real, gol di Higuain . Superpippo entrò al 60' e, dal 68' al 78' , fece una doppietta . Il Milan, però, non riuscì a conquistare i 3 punti a causa di Pedro Leon , che segnò il gol del pareggio nei minuti di recupero, precisamente al 94' .

In quella partita, Inzaghi divenne, con 70 reti, il miglior marcatore nelle competizioni europee nonché il più anziano (37 anni, 2 mesi e 25 giorni) a segnare in Champions League. In quella stessa edizione della Champions, però, i record di Inzaghi vennero superati da Raul (gol) e Ryan Giggs (marcatore più anziano).