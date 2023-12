Milan, quale mercato flop? Pioli resta in Europa col tridente di ‘riserve’

Il Milan batte il Newcastle per 2-1 in rimonta. Una vittoria importante anche se dolce-amara: i rossoneri si qualificano per gli spareggi di Europa League, ma salutano la Champions League. Rimpianti molteplici per il Diavolo soprattutto per le prime due partite del girone, finite entrambe sullo 0-0 e dove il Milan avrebbe meritato almeno di vincerne una. Ieri sera i rossoneri hanno iniziamo non male, di più: atteggiamento remissivo, troppo passivo e in piena balia degli avversari. Nel secondo tempo, invece, il diavolo si è ripreso, mostrando carattere e voglia di vincere. Pioli ha cercato di scuotere la squadra con cambi importanti: dentro Jovic, Okafor e Chukwueze. Il tridente delle 'riserve' che ha ribaltato la partita.