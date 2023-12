Milan, Zazzaroni: “Tra Maldini e Massara. Ecco il pensiero di Cardinale”

Ivan Zazzaroni, sulle pagine de Il Corriere dello Sport, ha parlato del Milan nel post Newcastle. In particolare di Maldini e Cardinale

Il Milan vince in rimonta contro il Newcastlee chiude la sua Champions League con una vittoria. Grazie al 2-1 in terra inglese, i rossoneri sono riusciti a chiudere al terzo posto del girone e a qualificarsi agli spareggi di Europa League. Ivan Zazzaroni, noto giornalista, ha scritto la sua opinione sui rossoneri, in particolare su Cardinale, le scelte su Paolo Maldini e il mercato. Il suo parere su 'Il Corriere dello Sport'.