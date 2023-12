Newcastle-Milan 1-2 al 90′: è Europa League. Buona la rimonta!

Newcastle comunque ancora in controllo della partita. Ora i rossoneri ci provano, puntando su Leao. Momentum della gara cambiato, ma il Milan sbaglia troppi passaggi. Ci prova Isak al 67' con un tiro a giro alto. Tiro fantastico di Bruno Guimaraes e miracolo di Maignan. Squadre allungantissime. Pioli ci prova mettendo Jovic e Pobega al 73'. Calabria doloroso a terra per una botta ginocchio contro ginocchio. Palo clamoroso di Leao al 79' in ripartenza. Partita ora bellissima. Il Milan ora ci prova con tutte le forze. Pioli prova il tutto per tutto: dentro Okafor e Chukwueze per l'assalto finale. Gol di Chukwueze: ripartenza del Milan bellissima. Bravo Jovic, bravo Okafor che trova il nigeriano. Rossoneri in vantaggio. 4 i minuti di recupero. Newcastle in avanti all'arrembaggio. Con Dubravka in area di rigore. Nel recupero altro palo di Tomori. FInisce qui, per il Milan è Europa League, il PSG pareggia a Dortmund. LEGGI ANCHE: Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>