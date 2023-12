Pagelle Newcastle-Milan 1-2: Maignan e Fikayo Tomori per la vittoria

PAGELLE NEWCASTLE-MILAN - Partita che inizia con il Newcastle all'assalto. La prima grande occasione però viene salvata da Fikayo Tomori sulla linea di porta in scivolata. Poi è Leao che ha la palla del vantaggio, ma manda largo. L'1-0 arriva al 33' con Joellinton ed è meritato. Il Milan gioca senza capo né coda. Non c'è una squadra messa bene in campo, non c'è un'idea di gioco. Nella ripresa almeno si vede più voglia. Il gol del pareggio arriva a caso, ma poi il Milan ci prova e ci riesce. Il gol del vantaggio arriva in contropiede con Chukwueze. Il secondo tempo nettamente migliore del primo. Purtroppo vale solo l'Europa League, comunque meglio di niente.