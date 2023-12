Newcastle-Milan 1-0 al 45′, gol di Joelinton. Rossoneri in difficoltà

Al 24' ci prova Leao: corsa sulla fascia e tiro a giro largo, palla presa male. Ancora pericoloso il Newcastle al 26': solo Almiron al centro dell'area del Milan, colpo di testa troppo centrale. Il Milan difende anche bene, ma fa troppa fatica a ripartire e ad essere pericoloso. Al 30' i rossoneri provano ad uscire pian piano dal guscio. Al 33' Newcastle in vantaggio: bella azione degli inglesi. Tiro imparabile di Joelinton. Botta devastante per il Milan: i rossoneri non rispondono, anzi, si chiudono in difesa. Al 40' giallo per Leao per un braccio largo, sanzione esagerata. Continua il pressing del Newcastle. Il Milan fa tremendamente fatica a creare qualsiasi cosa in avanti. Dopo due minuti di recupero finisce il primo tempo davvero brutto per il Milan.