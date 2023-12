Calciomercato Milan – Cosa cambia con l’Europa League? Le strategie

Manca sempre meno alla sessione invernale di calciomercato e il Milan vuole essere protagonista, esattamente com'era stato la passata estate. L'idea dei dirigenti, Giorgio Furlani, Geoffrey Moncada e Antonio D'Ottavio, non era quella di intervenire in maniera pesante sull'organico, bensì di apportare un paio di ritocchi. I rossoneri, usciti dalla Champions League e passati in Europa League, dovrebbero comunque mettere a segno vari colpi per chiudere i buchi. Ecco le prospettive.