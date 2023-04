Da Napoli piagnistei, provocazioni e insulti al Milan. E parlano di sportività

Napoli-Milan, una situazione paradossale

Anche nella vigilia di Napoli-Milan, sono arrivate altre provocazioni. Partendo da Juan Jesus in conferenza stampa. "Loro hanno giocato l'andata a fare polemiche. Noi abbiamo risposto in campo". Le continue provocazioni e commenti sugli arbitri. "Come hanno mandato un pessimo arbitro a Milano dovevano mandarne un altro pessimo a Napoli, invece qui arriverà il migliore". Le parole di Giuseppe Bruscolotti. E infine, tutto il casino di ieri notte, quando i tifosi del Napoli si sono riuniti sotto l'hotel del Milan, per disturbare i calciatori con cori, fumogeni, petardi e fuochi d'artificio. Fino ad arrivare agli ennessimi insulti a Theo Hernandez. Un clima davvero surreale. Una settimana a parlare di sportività, per poi mettere in campo tutto quello che non fà parte della sportività. Manca ormai poco a Napoli-Milan, e sarà, finalmente, il campo a parlare. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan – Non si spegne la fiamma? Occhio al vecchio pallino