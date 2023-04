Napoli-Milan, nella notte cori contro Theo Hernandez | VIDEO PM

Napoli-Milan, ritorno dei quarti di Champions League, è cominciata con un giorno di anticipo. I tifosi del Napoli, come ampiamente preannunciato, si son dati appuntamento sotto l'hotel dove alloggiava il Milan con un intento preciso: infastidire la squadra. Cori, botti, fuochi d'artificio (come si vede nel video qui sopra) per turbare il riposo e il sonno dei giocatori. Ma non solo. Tra gli obiettivi principali, dopo le minacce sui social a lui e al figlio, c'è finito ancora una volta Theo Hernandez. Il nostro inviato, Stefano Bressi, ha riportato su Twitter alcuni cori dei tifosi partenopei contro il giocatore del Milan. Ecco il tweet.