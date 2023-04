Napoli-Milan 1-1 al 90′: semifinale dopo 16 anni | Champions League News

È terminata la ripresa di Napoli-Milan, partita di ritorno dei quarti di finale di Champions League. Il racconto dei secondi 45' di gioco

È terminata da pochi minuti la ripresa di Napoli-Milan, partita di ritorno dei quarti di finale di Champions League in svolgimento allo stadio 'Diego Armando Maradona'. Ecco, dunque, il racconto dei secondi 45' di gioco tra gli azzurri di Luciano Spalletti e i rossoneri di Stefano Pioli.

Napoli-Milan 1-1, il racconto del secondo tempo del 'Maradona' — Dopo che il primo tempo si era concluso 0-1 con un tap-in di Olivier Giroud al 43' su assist di uno stratosferico Rafael Leão, la ripresa si apre con un'azione spettacolare di Khvicha Kvaratskhelia che semina il panico nella difesa del Milan e va alla conclusione: pallone fuori di pochissimo con Mike Maignan che sembrava battuto.

Il Napoli preme, cercando di alzare i ritmi del gioco per trovare la rete che lo rimetterebbe in corsa, mentre il Diavolo, a cui sta bene il risultato, punta a congelare l'andamento del match. L'obiettivo è quello di bloccare l'insidia partenopea e di pungere in contropiede per fare male alla difesa azzurra.

Al 57' è ancora Kvaratskhelia che ci prova, sempre con un'azione personale, ma il suo destro finisce a distanza siderale dalla traversa della porta rossonera. Al 59' Pioli richiama in panchina Brahim Díaz - affaticato - ed inserisce sul terreno di gioco il brasiliano Junior Messias. Così facendo il tecnico rossonero prova a dare una sistemata alla squadra in chiave difensiva.

Al 60' ennesima azione personale del Napoli: Lozano si accentra e va al tiro di sinistro. Anche questa conclusione, però, è notevolmente imprecisa e non impensierisce Maignan. Spalletti richiama in panchina Tanguy Ndombélé al 63' e inserisce Eljif Elmas, ma è Mathías Olivera che, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, di testa - tutto solo - incredibilmente si divora il gol del pareggio.

Giroud non ce la fa più e - acciaccato - al 68' lascia il posto in campo a Divock Origi, ex centravanti del Liverpool che oggi compie 28 anni. Un minuto più tardi, su cross dalla destra di Davide Calabria, Leão prova un'acrobatica rovesciata nel cuore dell'area del Napoli: il portoghese, del quale è da lodare il gesto tecnico, cicca però la sfera e l'occasione per la squadra di mister Pioli sfuma.

Gli azzurri ci provano ancora, al 72', con il sinistro a girare da fuori area di Piotr Zieliński ma il pallone termina fuori di molto. Il Napoli tiene il pallino del gioco, prova ad offrire il massimo sforzo per riaprire il match. Colpo di testa, al 74', di Amir Rrahmani, ma la conclusione del difensore centrale non impensierisce minimamente Maignan.

Ancora cambi per Spalletti: fuori proprio Rrahmani e Zieliński, dentro Leo Østigård e Giacomo Raspadori. Assetto super offensivo per il Napoli. Il Milan si difende con ordine e rischia poco, nonostante la pressione dei padroni di casa. All'81' il Napoli ha l'occasione per il pareggio. Cross di Giovanni Di Lorenzo dalla destra, mani di Fikayo Tomori in scivolata e penalty concesso dall'arbitro polacco Szymon Marciniak.

Sul dischetto va Kvaratskhelia che, però, si fa ipnotizzare da un super Maignan: conclusione parata e speranze del Napoli che si infrangono sul muro eretto dal portiere francese. All'84' Pioli toglie dal campo uno stremato Leão ed inserisce sul terreno di gioco Alexis Saelemaekers. Il Napoli ci prova nel finale, ancora un colpo di testa di Olivera all'88', ma anche stavolta l'offensiva partenopea non sortisce l'effetto sperato.

Gli azzurri tentano di pervenire almeno al pareggio, nel recupero, con una sortita offensiva di Østigård, ma Maignan fa buona guardia. Al 93', sul cross dalla destra di Raspadori colpo di testa di Victor Osimhen e rete del pareggio meritato, dei padroni di casa. Ma non serve alla squadra di Spalletti per andare avanti. Napoli-Milan 1-1 al 90': Leão inventa, Giroud colpisce e il Diavolo va in semifinale di Champions dopo 16 anni.