Napoli-Milan 0-1, coast to coast di Leao e rete di Giroud

Si porta in vantaggio il Milan. Rafael Leao parte da centrocampo e supera con un dribbling un paio di avversari.- Giunto in area di rigore supera in velocità un ultimo difensore del Napoli e serve per Olivier Giroud, che a tu per tu con Alex Meret questa volta non sbaglia e si fa perdonare per il penalty sbagliato. Ora il Diavolo ha un vantaggio complessivo di due reti.