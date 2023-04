Milan, buon compleanno ad Origi: gli auguri di ‘acmilan.com’

(fonte:acmilan.com) - Arrivato al Milan nell'estate 2022, Divock Origi festeggia oggi il suo primo compleanno in maglia rossonera. L'attaccante belga classe '95 ha vissuto sin qui una stagione altalenante in cui, però, non ha lesinato impegno, dedizione ed entusiasmo: per lui, sin qui, 2 gol in 28 presenze. Per l'ex Liverpool il 28° compleanno arriva in una giornata particolare, poiché coincidente con il ritorno del Quarto di finale contro il Napoli in Champions League, competizione che l'ha visto protagonista in carriera. La speranza, quindi, è che questa possa essere una coincidenza di ottimo auspicio. Da parte di tutta la famiglia rossonera, tanti auguri Divock! LEGGI ANCHE: Napoli-Milan, Leao e Giroud tra campo e rinnovo