Napoli-Milan, Leao e Giroud coppia del gol: e quei rinnovi…

Napoli-Milan, la coppia del gol Giroud-Leao

Olivier Giroud e Rafa Leao hanno più cose in comune di quanto si possa immaginare: sono le due anime dell’attacco rossonero, inoltre ci sono due rinnovi da raggiungere. Per Olivier è imminente, per Rafa potrà dipendere anche dall’esito della grande sfida di stasera. In campo sono stati complici per otto volte: Rafa ha mandato in gol Olivier in sei occasioni, Giroud ha ricambiato con due assist a Leao. Al Maradona hanno già visto esultare Giroud: era il 6 marzo 2022, la spaccata di Olivier divenne uno dei simboli del trionfo scudetto. Olivier arriva così alla partita numero 55 da metà aprile 2022 a oggi, considerate le 32 presenze in campionato, le 9 di Champions, 3 nelle coppe nazionali, altre 10 con la nazionale francese. L’esperienza tornerà utile anche per spiegare al compagno Rafa come si segna nelle partite da dentro o fuori. Gli è successo già quattro volte in Champions, iniziando nel 2013: gol agli ottavi al Bayern Monaco (in due diverse occasioni), al Monaco e all’Atletico Madrid. Ora cerca il primo squillo nei quarti.