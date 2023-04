Napoli-Milan 0-1 al 45′: colpisce Giroud | Champions League News

È terminato il primo tempo di Napoli-Milan, partita di ritorno dei quarti di finale di Champions League. Il racconto dei primi 45' di gioco

È terminato da pochi minuti il primo tempo di Napoli-Milan, partita di ritorno dei quarti di finale di Champions League in svolgimento allo stadio 'Diego Armando Maradona'. Ecco, dunque, il racconto dei primi 45' di gioco tra gli azzurri di Luciano Spalletti e i rossoneri di Stefano Pioli.

Napoli-Milan 0-1, il racconto del primo tempo del 'Maradona' — Parte meglio il Napoli, che deve rimontare un gol di svantaggio, quello segnato nel match di andata a 'San Siro' da Ismaël Bennacer. Una punizione di Mario Rui (5') dai 25 metri, deviata in calcio d'angolo, avvia un assedio di qualche minuto dei padroni di casa.

All'8' il georgiano Khvicha Kvaratskhelia, dalla sinistra, rientra sul destro e conclude - debolmente - tra le braccia di Mike Maignan. Un minuto più tardi è Simon Kjær che chiude in anticipo, di testa, su Victor Osimhen. Poi è Davide Calabria che chiude in corner un pallone che sta arrivando - pericolosamente - dalle parti di Kvaratskhelia.

Al 13' altra palla-gol per il Napoli: Matteo Politano, dalla destra, rientra sul suo piede forte, il sinistro, e conclude verso la porta di Maignan: pallone di poco fuori alla sinistra del portiere transalpino. Al 20', azione-replica dell'esterno offensivo azzurro, con lo stesso esito.

Il Milan si fa vedere per la prima volta al 21' e conquista un calcio di rigore: Mario Rui entra in netto ritardo su Rafael Leão, che lo aveva saltato con un tunnel, sradicandolo da terra. L'arbitro Szymon Marciniak non ha dubbi ed assegna il penalty. Dal dischetto, però, Olivier Giroud sciupa tutto, facendosi parare il tiro da Alex Meret, proteso in tuffo sulla sua sinistra.

Smaltito il pericolo, al 26' il Napoli si riaffaccia dalle parti di Maignan sull'asse di Giovanni Di Lorenzo-Piotr Zieliński: cross, dalla destra, del primo e piatto del secondo. Parata a terra facile per il portiere del Milan. Il Diavolo, però, ora è vivo e al 28' un'imbucata di Sandro Tonali manda in porta Giroud: sinistro del francese e Meret, bravissimo, respinge con il piede chiudendogli la porta.

Al 34' Spalletti perde per infortunio, in un colpo solo, sia Mario Rui sia Politano, tra più in palla dei suoi. Dentro, al loro posto, Mathías Olivera e Hirving Lozano. Al 36' sia l'arbitro Marciniak sia il V.A.R. considerano regolare un intervento in scivolata di Leão sullo stesso Lozano. Il portoghese prende sia palla sia piede. Restano molti dubbi sull'episodio, ad essere onesti.

Tanguy Ndombélé prova a dare una scossa ai suoi, ma il destro dalla distanza, al 41', termina altissimo sulla traversa della porta difesa da Maignan. Al 43', però, in contropiede, il Diavolo colpisce: Leão prende palla nella propria metà cmapo, salta tutto il Napoli ed arriva in area di rigore azzurra. Assist per Giroud che, di piatto, tutto da solo, deposita in rete il gol del vantaggio del Milan.

Il Napoli prova ad assaltare la porta del Milan nei 6' di recupero concessi da Marciniak ma il punteggio non cambia. Napoli-Milan 0-1 al 45' al 'Maradona': se il Diavolo vorrà centrare la semifinale di Champions, però, dovrà giocare una ripresa ancora più intensa e qualitativa. Segui qui il LIVE del secondo tempo di Napoli-Milan dal 'Maradona' >>>