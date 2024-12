Risultati UCL – Milan-Stella Rossa 2-1: tabellino e marcatori | News

Milan-Stella Rossa 2-1, il tabellino

Il primo tempo di Milan-Stella Rossa è molto chiuso. Le due squadre non trovano spazi e occasioni. I rossoneri perdono due pedine per infortunio: fuori prima Loftus-Cheek e poi Morata, per quelli che sembrano essere entrami guai muscolari. Sul finire del primo tempo la sblocca: assist bellissimo di Fofana, stop sublime di Leao e rete. Secondo tempo molto brutto per i rossoneri che subiscono il pareggio di Radonjic e praticamente non giocano nella ripresa. A pochi minuti dal termine trova il gol di Abraham dopo la traversa di Camarda. Qualificazione ai playoff vicina.