Milan-Salisburgo 4-0 al 90′: Giroud due, poi Krunic e Messias | UCL News

Dopo che il primo tempo si è concluso 1-0 per il Milan , in virtù del gol segnato di testa da Olivier Giroud al 14' , la ripresa si apre subito con il raddoppio dei rossoneri. Cross, dalla destra, di Ante Rebić ; sponda aerea di Giroud nel cuore dell'area di rigore del RB Salisburgo dove arriva l'accorrente Rade Krunić . Zuccata del bosniaco e Philipp Köhn è subito battuto!

Tutti lisciano la sfera, eccezion fatta per Giroud che, di sinistro, in girata sfonda la porta. Il RB Salisburgo, che aveva disputato una prima frazione di gioco gagliarda, facendo soffrire il Milan, scompare. Annichilita da una squadra, quella di mister Pioli, in perfetta forma psico-fisica e che, in campo, dà l'impressione ora di divertirsi.