Milan-PSG 2-1 al 90′: che risposta dei rossoneri! Qualificazione riaperta

Metà del secondo tempo va via, col il PSG che cerca una via per il gol. Al 69' fa tutto Mbappé che se ne va: bravo Maignan a coprire il primo palo. Possesso palla stabilmente del PSG. Il Milan prova ad allentare la presisone con Leao che corre benissimo in contopiede. Rafa fa quello che vuole: s'invola in velocità e viene steso da Škriniar che si prende giustamente il giallo. Meno di dieci minuti al termine con il PSG che spinge forte, il Milan si copre. Leao esce per Okafor, applausi da San Siro. Lo svizzero entra benissimo e tira alla grande sul secondo palo: miracolo di Donnarumma. Al minuto 89' splendida giocata di Lee che trova il palo, sfiorata da Maignan. Molto pericoloso il PSG. Assalto dei francesi, Milan tutto dietro la linea della palla. Dopo 7 minuti finisce la partita: il Milan vince e si rilancia! Girone apertissimo con quattro squadre in tre punti.