Milan-PSG 1-1 al 45′: Leao risponde a Škriniar. Ritmi elevatissimi

Milan-PSG 1-1: il racconto del primo tempo

Ritmi altissimi fin dal primo minuto con le squadre che corrono molto. Subito Mbappé si fa vedere dopo due minuti saltando Calabria e Tomori. Per fortuna il campo finisce. Leao risponde con un tiro da lontano. Ritmi veramente frizzanti nei primi 5 minuti con il PSG in controllo della partita. Al 6' minuti Leao si mangia Hakimi: cross basso e tiro alto di Loftus-Cheek da buona posizione. Benissimo i rossoneri che pressano e creano. Ritmi veramente altissimi. Al 9' minuto arriva il gol del PSG: angolo spizzata di Marquinhos e gol di Škriniar. Il Milan può subito pareggiare, ma Musah spara centrale. Al 12' arriva il gol dei rossoneri. Grande azione. Giroud tira molto bene. Parata di Donnarumma. Poi Leao in rovesciata non sbaglia. Al 15' fa un miracolo Maignan che chiude Mbappé davanti alla porta. Al 18' ritmi più in calo dopo un quarto d'ora giocato davvero di corsa.