Risultati Champions League – Milan-Newcastle 0-0: tabellino e marcatori

Tabellino Milan-Newcastle 0-0

Il Milan di Stefano Pioli non riesce a vincere il primo match stagionale in Champions League: a 'San Siro' contro il Newcastle dell'ex Sandro Tonali finisce a reti bianche. Nel primo tempo il Diavolo domina in lungo e in largo: i rossoneri vanno tantissime volte vicino al gol, ma non riescono a concretizzare le proprie azioni. Nick Pope, portiere ospite, salva il risultato per le 'Magpies' in più di una circostanza, ma sono più gli errori sotto porta di Rafael Leão e compagni a condannare il Milan. Nella ripresa gli inglesi prendono un po' le misure ai padroni di casa, li limitano meglio, rischiano meno e portano a casa un punto. Nonostante Pioli provi a cambiare la gara in corsa con alcuni cambi, questo non sortisce effetto. Vediamo insieme, ora, dunque, il tabellino completo di Milan-Newcastle 0-0 a 'San Siro'.