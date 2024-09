Milan-Liverpool 1-3, il tabellino

Il Milan di Paulo Fonseca perde, contro il Liverpool di Arne Slot, al debutto nella Fase Campionato della Champions League 2024-2025. A 'San Siro', infatti, i 'Reds' passano 1-3 in rimonta. E dire che la partita inizia anche bene per il Diavolo, passato in vantaggio al 3' grazie a un diagonale di Christian Pulisic lanciato in profondità da una sponda pregevole di Álvaro Morata. Gli ospiti, però, sono obiettivamente di un'altra categoria e prendono due volte la traversa con Mohamed Salah; nel mezzo, arrivano i due gol che ribaltano il match.