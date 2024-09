Milan-Liverpool 1-0: Pulisic sblocca la partita | Champions League News

Milan subito in vantaggio contro il Liverpool in occasione della prima partita della Fase Campionato della Champions League 2024-2025 in svolgimento a 'San Siro'. Azione travolgente, in contropiede, in velocità del Diavolo, con Álvaro Morata che innesca la fuga di Christian Pulisic sulla destra. Lo statunitense entra in area di rigore e, con un diagonale di destro sul secondo palo, infila l'angolo laddove Alisson Becker non può arrivare! Milan-Liverpool 1-0! LEGGI ANCHE: Segui qui il LIVE testuale della partita Milan-Liverpool da 'San Siro' >>>