Milan-Liverpool 1-2: van Dijk ribalta il match | Champions League News

Il Liverpool passa in vantaggio, al 41', a 'San Siro' contro il Milan in occasione della prima partita della Fase Campionato della Champions League 2024-2025. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto, infatti, dal greco Kōstas Tsimikas, il portiere rossonero Mike Maignan resta inchiodato in area piccola, non esce e Virgil van Dijk, di testa, svetta su tutti infilando l'incrocio dei pali con una conclusione aerea forte e precisa. Milan-Liverpool 1-2 ...