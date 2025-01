Dinamo Zagabria-Milan , ottava e ultima partita della fase campionato della Champions League 2024-25 . Il Diavolo ha in mano un'occasione d'oro: vincere per guadagnarsi un posto nella top 8 della maxi classifica, evitare i playoff per gli ottavi e svuotare il calendario di febbraio. Una gara troppo importante da vincere per i rossoneri. Sergio Conceicao , allenatore rossonero, ha parlato dei temi della sfida europea alla vigilia della partita. Ecco le sue parole sulla situazione con Calabria e il concerto di Lazza .

Milan, Conceicao: "Non casca il mondo per il concerto. Ho parlato con i giocatori"

"Sì, non ho bisogno di canzoni. Stiamo lavorando per arrivare a fine stagione e raggiungere gli obiettivi. Rinascere è una cosa che deriva da una situazione negativa. Dobbiamo concentrarci sul lavoro, è la cosa più importante. Ogni giorno ci conosciamo meglio con la squadra. I concerti e queste cose fanno parlare la gente. Il linguaggio del calcio è universale. Io sono portoghese, ma sono da tanto in Italia: c'è allenamento un'ora e mezza, ma poi c'è la vita fuori. I giocatori devono capire come farla per fare al meglio quell'ora e mezza. Non casca il mondo per il concerto. Per me è passato, ho parlato con i giocatori. Ho un modo diverso di vedere le cose. Ho le mie regole e la società le ha. Non è importante per domani. La cosa più importante è pensare alla Dinamo e a cosa possiamo fare domani".