Milan-Bruges 3-1, il tabellino

Il Milan parte molto male nei primi minuti con il Bruges che sfiora per tre volte il gol: decisivo due volte Maignan e la traversa. I rossoneri faticano e vengono accesi dal gol direttamente da corner di Pulisic. I belgi chiudono in dieci il primo tempo per un brutto fallo di Onyedika su Reijnders. Nel secondo tempo i rossoneri subiscono il gol di Sabbe, poi i cambi di Fonseca cambiano la partita: doppietta di Reijnders. Camarda entra, segna, gioisce per pochi minuti perché era in fuorigioco. Comunque è storia.