Milan-Borussia Dortmund 1-3 al 90′: che disastro! Qualificazione lontana

Milan-Borussia Dortmund: il racconto del secondo tempo

Dopo un primo tempo dalle molte facce, inizia la ripresa di Milan-Borussia Dortmund. I rossoneri partono subito in attacco. Al 49' cross di Calabria: Pulisic prova la magia di rovesciata, ma il suo tiro è deviato. Ritmi dà subito molto alti. Al 51' tegola per il Milan e per Pioli, si ferma Malick Thiaw. Entra Krunic adattato. Al 57' occasione d'oro per Loftus-Cheek, che si allunga la palla nel momento finale. Dormita della difesa del Milan: la palla passa in area di rigore. Arriva a Bynoe-Gittens che batte Maignan. Ora momento davvero difficile per il Milan. Ai rossoneri serve la scossa: l'infortunio di Thiaw ha spezzato le gambe del Diavolo.