Pagelle Milan-Dortmund 1-3: sulle spalle di Giroud e di Pioli (e lo staff)

PAGELLE MILAN-BORUSSIA DORTMUND - Pronti, via e subito due calci di rigore. Giroud sbaglia, Reus segna e il Milan, che aveva iniziato bene fallendo anche un'occasione a un metro dalla porta, deve rincorrere. Il colpo psicologico si fa sentire e il Dortmund prende in mano la partita, creando anche vari pericoli in ripartenza. Rossoneri che provano a giocare, ma fanno fatica, finché Chukwueze non si inventa un gol mostruoso. Gli ultimi dieci minuti del primo tempo sono di nuovo di stampo rossonero. La ripresa inizia col Milan che ci prova, ma non crea. L'infortunio di Thiaw è la seconda svolta negativa: la squadra sparisce e il Dortmund ne fa due con obbrobri difensivi complessivi. Non si può vivere così.