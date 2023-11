Milan-Borussia Dortmund 1-1 al 45′: Chukwueze risponde a Reus

Milan-Borussia Dortmund: il racconto del primo tempo

Parte forte il Milan che pressa il Borussia Dortmund già dai primi minuti di gioco. Dopo 5 minuti possesso palla fisso dei rossoneri, con una bella giocata di Musah, ma Giroud non trova la palla. Rigore per il Milan! Fallo di mano di Schlotterbeck. Sul dischetto Giroud che però si fa parare il rigore da Kobel. Errore insolito per un grande titratore come Olivier. Al nono rigore per il Borussia Dortmund, fallo di Calabria su Bynoe-Gittens. Al decimo minuto passa il Borussia, rigore perfetto di Reus. Un peccato vista la partenza del Milan. Rossoneri un po' disorientati che non riescono a ritrovare la carica dei primi minuti. Al 18' il Borussia Dortmund controlla il ritmo della partita e la palla. Ancora Bynoe-Gittens che si mangia Calabria, ma poi spara alto.