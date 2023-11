Milan-Borussia Dortmund, i convocati di Terzic: Sabitzer c’è, anche se …

Marcel Sabitzer è tra i convocati di Edin Terzic per Milan-Borussia Dortmund di Champions League di domani sera a 'San Siro'. Ecco l'elenco

Domani sera, alle ore 21:00 , si disputerà a 'San Siro' Milan-Borussia Dortmund , partita della 5^ giornata del Gruppo F della Champions League 2023-2024 . Il tecnico del BVB, Edin Terzic , dovrà fare a meno di Niklas Süle : il difensore ex Bayern Monaco , infatti, non è stato incluso nell'elenco dei convocati poiché rimasto a casa malato.

BVB - Out Süle, ma ci sono Adeyemi, Haller e Sabitzer

Recuperati, invece, sia i due attaccanti Karim Adeyemi e Sébastien Haller sia il centrocampista Marcel Sabitzer. Quest'ultimo, però, secondo il quotidiano di Dortmund, 'Ruhr Nachrichten', resta in dubbio per la sfida contro i rossoneri per i postumi degli acciacchi avuti nell'ultima gara di Bundesliga contro il Borussia Mönchengladbach.