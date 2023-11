Milan-Borussia Dortmund, mancherà Süle. Due recuperi per Terzic

Due recuperi importanti per Terzic, che così, dunque, potrà schierare tutte le sue bocche da fuoco in attacco in casa del Milan di Stefano Pioli, che dovrà vincere ad ogni costo per alimentare l'ambizione di qualificarsi per gli ottavi del torneo.

Per Milan-Borussia Dortmund, però, i tedeschi dovranno fare a meno di un elemento importante. Niklas Süle, ex difensore del Bayern Monaco, non ha preso infatti parte alla trasferta di Milano poiché malato. LEGGI ANCHE: Domani Milan-Borussia Dortmund: le ultime news dall'allenamento >>>

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Pianetamilan per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.