Milan-Borussia Dortmund, le ultime news dalla rifinitura di Milanello

Domani sera, alle ore 21:00 , si disputerà a 'San Siro' Milan-Borussia Dortmund , partita della 5^ giornata del Gruppo F della Champions League 2023-2024 . Con una vittoria il Milan di Stefano Pioli resterebbe in corsa per la qualificazione agli ottavi di finale della competizione che dovrebbe, poi, andarsi a giocare il prossimo 13 dicembre in casa del Newcastle . Con una sconfitta invece è alto il rischio eliminazione per il Diavolo.

Milan-Borussia Dortmund, una gara da non fallire

Una gara importante, dunque, per non dire fondamentale dal punto di vista tanto sportivo quanto economico per il club di Via Aldo Rossi. Andare agli ottavi di finale della Champions League, infatti, garantirebbe circa 20 milioni di euro di introito per le casse societarie (tra premi UEFA e incasso del botteghino) e metterebbe il Milan in una posizione di vantaggio nella partecipazione al Mondiale per Club FIFA del 2025.