Champions League – Milan-Liverpool: arbitra il norvegese Eskas

Dopo la vittoria del Milan contro il Verona non c'è pausa. I rossoneri, infatti, sono attesi a una sfida molto importante. Martedì 17 settembre arriva il Liverpool a San Siro per la prima giornata della Champions League 2024-25 . Ecco la designazione arbitrale completa per la sfida del Meazza (fonte sito ufficiale UEFA).

Per il 36enne prima direzione in carriera sia per il Milan che per il Liverpool. Per ora ha arbitrato cinque partite in Champions League. L'ultima risale alla scorsa stagione: Manchester City-Copenhagen 3-1, valida per i gironi.