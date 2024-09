Prima sconfitta stagionale per il Liverpool: il Milan ne può approfittare

A pochi giorni dall'esordio in Champions League con il Milan a San Siro, il Liverpool subisce la sua prima sconfitta stagionale ad Anfield contro il Nottingham Forest . A decidere la partita è il gol di Hudson-Odoi . È il primo gol subito dai Reds in questa stagione.

La cronaca

Nel primo tempo, il Liverpool domina ma non riesce a segnare. Al quarto d'ora della ripresa, Slot tenta di cambiare le sorti del match inserendo Nuñez, Gakpo e Bradley, ma la frustrazione si impadronisce dei Reds. Nonostante controllino il gioco, continuano a commettere errori vicino all'area del Nottingham Forest. Gli ospiti ne approfittano e segnano in contropiede, un gol che ammutolisce Anfield e fa pensare al Milan che sconfiggere il Liverpool a San Siro nella prima partita della nuova Champions League sia un'impresa non così impossibile. E così, i Reds subiscono il loro primo passo falso della nuova era. Questa situazione potrebbe essere sfruttata dal Milan, poiché il Liverpool è ancora in cerca di stabilità e questa sconfitta inaspettata ha minato molte delle loro certezze.