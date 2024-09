Il Milan Futuro ospita l'Ascoli. I rossoneri sono in cerca della prima vittoria in Serie C. Segui con noi il LIVE testuale del match

+++ MILAN FUTURO-ASCOLI LIVE +++ — Amici di 'PianetaMilan.it', benvenuti allo stadio 'Speroni' di Busto Arsizio dove tra poco, alle ore 18:30, andrà in scena Milan Futuro-Ascoli, partita della 4^ giornata del campionato Serie C Now per la stagione 2024-2025!

Dopo il rinvio della partita contro la Torres, il Milan Futuro guidato da Daniele Bonera scenderà in campo domani per affrontare l'Ascoli. L'obiettivo è ottenere la prima storica vittoria in Serie C per la nuova squadra Under 23 rossonera. La partita rinviata contro i sardi, a causa delle numerose convocazioni in Nazionale, sarà recuperata il 18 settembre.

MILAN FUTURO 0-2 ASCOLI

MOMENTI SALIENTI

90'+5 Si chiude il match! Il Milan Futuro cade in casa contro l'Ascoli. La gara termina sul risultato di 0-2. 90'+3 Jimenez vicino al gol! Lo spagnolo si accentra e calcia, la sua conclusione accarezza il palo e va sul fondo. 90' Vengono concessi 5 minuti di recupero. 81' Prova ad iscriversi al match anche Turco, ma la sua conclusione si spegne sul fondo. 76' Cuenca prova subito ad iscriversi al match con un'accelerata sulla destra: la conclusione viene deviata in corner. 73' Triplo cambio nel Milan: fuori Fall, Malaspina e Longo, dentro Turco, Liberali e Cuenca. 69' Cambio nell'Ascoli: fuori Tirelli, dentro Gagliardi. 62' Cartellino giallo per l'Ascoli: ammonito Menna. 59' Tremolada batte una buona punizione dal centro-sinistra. Nava non si fa sorprendere e respinge in corner. 58' Ammonizione in casa Milan: cartellino giallo per Minotti. 55' Cambio per Bonera: fuori Traore, dentro Sia. 49' Prova subito a dilagare l'Ascoli: la conclusione volante di Marsura termina alta sopra la traversa. 46' Riparte il match! Al via il secondo tempo di Milan Futuro-Ascoli 0-2. 45'+3 Duplice fischio: si chiude il primo tempo di Milan Futuro-Ascoli 0-2. Buon approccio dei rossoneri in avvio, l'episodio del rigore spezza le gambe ai ragazzi di Bonera. L'Ascoli ne approfitta e incrementa il vantaggio. 45'+1 Ammonizione in casa Milan: cartellino giallo per Vos. 45' Vengono concessi 3 minuti di recupero. 45' Cartellino giallo anche per Maurizi (Ascoli). 44' Cartellino giallo per Tirelli, esterno d'attacco dell'Ascoli. 41' Costretto al cambio Bonera: Bozzolan deve lasciare il campo a seguito di un brutto scontro, al suo posto dentro Magni. 35' L'Ascoli raddoppia! Nel calcio d'angolo seguente Menna stacca più in alto di tutti e insacca la rete del raddoppio. 34' Nava miracoloso! Sul tiro a botta sicura di Marsura, Nava risponde presente e respinge in corner. 32' Sandri prova il jolly dalla lunga distanza: il tentativo si infrange sul muro eretto dai marchigiani. 30' Cartellino giallo in casa Ascoli: ammonito Bertini. 22' Ascoli in vantaggio! A seguito di un contrasto in area il direttore di gara fischia il penalty per l'Ascoli. Sul dischetto si presenta Corazza e sigla il gol del vantaggio per i suoi. Nava indovina l'angolo, ma non può nulla sul tiro secco dell'avversario. 21' Fall si lancia in contropiede, resiste alla carica di un avversario e si presenta al limite dell'area. La stoccata finale trova il tuffo di Livieri. 19' Nuova occasione per il Milan! Sandri recupera al meglio la sfera sulla trequarti ed offre a Longo. Il numero 7 cerca il piazzato, ma la conclusione si spegne sul fondo. 15' La gara risulta molto spezzettata, nessuna delle due squadre riesce a prendere in mano il pallino del gioco. 12' Fase di studio tra le due compagini. 8' Milan pericoloso! Sandri trova un corridoio incredibile tra la difesa marchigiana, Longo riceve in area e spara. La difesa si rifugia in corner. 6' Prova a rispondere l'Ascoli, ma la difesa del Milan chiude e fa ripartire l'azione. 3' Primo tentativo di affondo per i rossoneri, ma la combinazione sulla sinistra tra Fall e Vos non ottiene i risultati sperati. 1' Comincia lo spettacolo! Al via Milan Futuro-Ascoli 0-0, quarta giornata di Serie C Now.

LE FORMAZIONI UFFICIALI DELLA PARTITA — Milan Futuro (4-2-3-1): Nava; Jimenez, Minotti, Coubis, Bozzolan; Sandri, Malaspina; Traore, Vos, Fall; Longo. A disposizione: Mastrantonio, Hodzic, Alesi, Liberali, Cuenca, D’Alessio, Magni, Sia, Gala, Turco, Zukic. Allenatore: Daniele Bonera.

Ascoli (4-2-3-1): Livieri, Adjapong, Menna, Curado, Maurizii; Varone, Bertini; Tirelli, Tremolada, Marsura; Corazza. A disposizione: Abati, Raffaelli, Silipo, D’Uffizi, Campagna, Alagna, Bando, Maiga S., Cozzoli, Tavcar, Gagliardi, Achik, Caccavi. Allenatore: Massimo Carrera.