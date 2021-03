Champions League – Lazio eliminata, Chelsea ai Quarti: i risultati / News

Sono terminati da pochi minuti gli ultimi due Ottavi di Finale di Champions League. Lazio fuori contro il Bayern Monaco, passa il Chelsea

Sono terminati da pochi minuti gli ultimi due Ottavi di Finale di Champions League. Non riesce l'impresa impossibile alla Lazio, sconfitta all'andata per 4-1 dal Bayern Monaco allo 'Stadio Olimpico'. La squadra di Simone Inzaghi subisce un'altra sconfitta, stavolta per 2-1 con i gol del solito Lewandowski e di Choupo Moting. Per i biancocelesti a segno Parolo.