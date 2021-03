Marcelino: “Milan? Avventura attraente, ma rifiutai. Ecco il motivo”

Marcelino, attuale allenatore dell'Athletic Bilbao, ha parlato delle possibilità di sedere sulla panchina di Milan e Inter. La rivelazione

Quando l'addio di Stefano Pioli sembrava quasi certo, uno dei profili contattati per la panchina fu Marcelino. L'attuale allenatore dell'Athletic Bilbao, ai microfoni di 'Sky Sport', ha raccontato un retroscena che riguarda il Milan e non solo. Queste le dichiarazioni: "Inter? C’è stata questa possibilità, dopo la seconda riunione con i nerazzurri siamo tornati in hotel e pensavamo di avere grandi chance. Poi la mattina seguente è cambiato tutto e l’Inter ha preso Pioli, non so il motivo ma credo che preferissero un profilo italiano dopo l’esperienza con De Boer. Quando mi presentai con il mio iPad per far vedere la mia filosofia? Penso che le squadre italiane, soprattutto le big, siano concepite come club diretti seriamente e con grande analisi. Quindi volevo cercare di essere all'altezza, ho uno staff tecnico che analizza molto e volevamo dimostrare che il nostro modo di pensare avesse una certa direzione. Volevamo convincere tutti della nostra visione".