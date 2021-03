Calciomercato Milan – Il Real Madrid a Kessie: “Vieni da noi”

Le ultime news di calciomercato sul Milan: Franck Kessie, in scadenza di contratto nel 2022, è obiettivo della ‘Casa Blanca’ per l’estate

" Franck Kessie prossimo colpo di calciomercato del Real Madrid? Possibile, secondo ‘dondiario.com'. La dirigenza del club della Capitale iberica avrebbe incontrato l’entourage del calciatore del Milan con uno scopo: convincerlo a non prolungare il suo contratto con il Diavolo per facilitare un assalto delle ‘Merengues’ in estate al suo cartellino.

"Il Real Madrid, infatti, avrebbe inserito Kessié del Milan in cima alla propria lista dei desideri di calciomercato per il centrocampo al pari di Eduardo Camavinga del Rennes. Bisognerà vedere, adesso, quanto avrà effettivamente fatto presa il tentativo dei ‘Blancos’ sul numero 79 ivoriano, il cui contratto con i rossoneri, lo ricordiamo, scadrà soltanto il prossimo 30 giugno 2022 .

"Dalle informazioni in nostro possesso, è bene ribadirlo, Kessié si trova molto bene al Milan e non ha mai chiesto finora di andare via. Il ‘Presidente’, come viene chiamato con affetto dai compagni in campo e nello spogliatoio, attualmente percepisce 2,2 milioni di euro netti a stagione ed è intenzione del Milan blindarlo fino al 30 giugno 2026 con uno stipendio aumentato fino a 3,5 netti l’anno. Intanto il Milan pensa al calciomercato: c'è un osservato speciale.