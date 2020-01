Theo Hernández: “Ringrazio tutti voi per questo grande anno”

NEWS MILAN – Theo Hernández, terzino sinistro francese classe 1997 passato dal Real Madrid al Milan a titolo definitivo nello scorso mese di luglio, ha salutato, attraverso un post sul proprio account ufficiale sul popolare social network ‘Twitter‘, un 2019 ricco di soddisfazioni personali e colorato di rossonero.

“Ringrazio tutti voi per questo grande anno”, ha scritto Theo Hernández, a corredo di tante foto che lo ritraggono con la maglia del Milan in questa stagione dove, finora, ha già segnato 4 gol in campionato. Particolarmente contento del suo 2019, anche extra-sportivo, il centrocampista brasiliano Lucas Paquetá: per il suo post su ‘Instagram‘, continua a leggere >>>

