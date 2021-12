Milan, SONDAGGIO PM – Date un voto al 2021 di Massara

Un altro uomo importante del Milan è Frederic Massara, direttore sportivo rossonero. Come giudicate il suo 2021? Votate il nostro sondaggio

Insieme a Paolo Maldini ha costruito una squadra competitiva in grado di lottare per lo scudetto in Italia. La difficoltà è farlo tenendo sotto controllo i costi, cosa non scontata. Massara, grande conoscitore di calcio, è amante in particolare del calcio francese. Pensiamo ad esempio a Ballo-Toure e Yacine Adli, due giocatori acquistati nella sessione estiva del calciomercato. Il primo per il momento non ha incantato, mentre il secondo arriverà a Milano la prossima estate. In ogni caso, al di là di tutto, come giudicate il 2021 si Massara.