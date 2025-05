"Non si può vivere guardando il passato ma è necessario rifugiarsi in ciò che si era per dimenticare ciò che si è. Noi meritiamo di essere ciò che eravamo. Noi meritiamo di essere parte della storia, non un settore di un investimento qualunque celato da falso o tenue milanista. Noi non siamo una holding, noi non siamo un fondo, noi siamo AC MILAN".