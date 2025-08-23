Pianeta Milan
Theo Hernandez, cuore rossonero: “Milan, migliori auguri per la stagione”

Theo Hernandez, terzino dell'Al-Hilal, ha postato sul social X un messaggio per il 'suo' Milan augurando il meglio per la stagione
Milan-Cremonese, prima giornata della Serie A 2025-26. Per il Diavolo inizia ufficialmente il campionato oggi, sabato 23 agosto, alle ore 20:45 presso lo stadio San Siro. Non l'esordio stagionale visto che il Milan arriva dalla vittoria in Coppa Italia contro il Bari. Allegri potrebbe giocare con il 4-3-3 lanciando Modric da titolare. Il vista della prima partita stagionale in Serie A, un ex giocatore rossonero ha voluto mandare un messaggio al Milan.

Theo Hernandez 'tifa' ancora Milan: ecco il messaggio per la stagione

"I migliori auguri per la stagione 2025-26". Un bel messaggio quello del terzino francese.

Theo Hernandez è passato ufficialmente all'Al-Hilal. Secondo i rumors di calciomercato, per il Milan dovrebbero essere arrivati circa 25 milioni di euro.

 

