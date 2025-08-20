Milan, Estupinan può ripetere i numeri di Theo Hernandez? L’analisi

Milan, il confronto tra Theo ed Estupinan. Attenzione ad un fattore che può agevolare l'ex Brighton — Nelle ultime tre stagioni di Premier League, Estupinan ha registrato:

2022/23: 36 presenze, 1 gol, 7 assist

2023/24: 20 presenze, 2 gol, 3 assist

2024/25: 30 presenze, 1 gol, 1 assist

Dunque, numeri nella norma per un terzino, eccezion fatta per la stagione 22/23 con 7 assist, mentre balzano all’occhio le poche partite nella stagione successiva. Complessivamente, negli ultimi tre anni in campionato, Estupinan ha totalizzato 86 presenze e 15 tra gol e assist.

Theo Hernandez, negli ultimi tre anni in Serie A, ha invece collezionato:

2022/23: 32 presenze, 4 gol, 3 assist

2023/24: 32 presenze, 5 gol, 4 assist

2024/25: 33 presenze, 4 gol, 3 assist

La costanza del terzino francese è evidente: in tre anni, ha totalizzato 97 presenze e 23 tra gol e assist.

Il confronto conferma la differenza di rendimento tra i due giocatori, ma c’è un fattore che può agevolare Estupinan e migliorare i suoi numeri offensivi. Nelle prime uscite con il Milan, infatti, è stato sempre schierato come esterno in un centrocampo a cinque, ruolo che gli permette maggiore libertà di spingersi in avanti. Theo, invece, è sempre stato impiegato come terzino sinistro classico, seppur con ampia libertà di movimento.

Le qualità offensive di Estupinan non sono quelle di Theo, ma la sua maggiore libertà tattica, l’intelligenza in campo e un buon piede potrebbero metterlo nelle condizioni di fare una buona stagione in rossonero e, perché no, di avvicinarsi ai numeri dell’ultima stagione milanista di Theo Hernandez.