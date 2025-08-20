Pianeta Milan
Milan, Estupinan può ripetere i numeri di Theo Hernandez? L’analisi

Pervis Estupinan AC Milan conferenza stampa
Francesco De Benedittis

Tutti i tifosi rossoneri, almeno una volta, si sono chiesti: "Estupinan riuscirà a ripetere i numeri di Theo Hernandez al Milan?" Chi non se lo è chiesto probabilmente dà per scontato che nessun terzino possa garantire gol e assist come il francese.

Ormai, però, Theo Hernandez è passato all'Al-Hilal per 25 milioni complessivi, e il Milan ha trovato il sostituto in Pervis Estupinan, arrivato dal Brighton per circa 17 milioni di euro. Per quanto il paragone possa sembrare azzardato, è utile analizzare i dati dei due terzini per un confronto accurato.

Milan, il confronto tra Theo ed Estupinan. Attenzione ad un fattore che può agevolare l'ex Brighton

Nelle ultime tre stagioni di Premier League, Estupinan ha registrato:

  • 2022/23: 36 presenze, 1 gol, 7 assist

  • 2023/24: 20 presenze, 2 gol, 3 assist

  • 2024/25: 30 presenze, 1 gol, 1 assist

    • Dunque, numeri nella norma per un terzino, eccezion fatta per la stagione 22/23 con 7 assist, mentre balzano all’occhio le poche partite nella stagione successiva. Complessivamente, negli ultimi tre anni in campionato, Estupinan ha totalizzato 86 presenze e 15 tra gol e assist.

    Theo Hernandez, negli ultimi tre anni in Serie A, ha invece collezionato:

  • 2022/23: 32 presenze, 4 gol, 3 assist

  • 2023/24: 32 presenze, 5 gol, 4 assist

  • 2024/25: 33 presenze, 4 gol, 3 assist

    • La costanza del terzino francese è evidente: in tre anni, ha totalizzato 97 presenze e 23 tra gol e assist.

    Il confronto conferma la differenza di rendimento tra i due giocatori, ma c’è un fattore che può agevolare Estupinan e migliorare i suoi numeri offensivi. Nelle prime uscite con il Milan, infatti, è stato sempre schierato come esterno in un centrocampo a cinque, ruolo che gli permette maggiore libertà di spingersi in avanti. Theo, invece, è sempre stato impiegato come terzino sinistro classico, seppur con ampia libertà di movimento.

    LEGGI ANCHE: Milan, Estupinan fa discutere i tifosi: social divisi. Piano con …

    Le qualità offensive di Estupinan non sono quelle di Theo, ma la sua maggiore libertà tattica, l’intelligenza in campo e un buon piede potrebbero metterlo nelle condizioni di fare una buona stagione in rossonero e, perché no, di avvicinarsi ai numeri dell’ultima stagione milanista di Theo Hernandez.

